Erciyesspor’un Otobüsü Kastamonu’da Seçim Otobüsü Oldu

Profesyonel liglere bir bir veda ederek amatör lige kadar gerileyen, sonrasında müsabakalara çıkmama kararı alınarak kapanan Kayseri Erciyesspor’un kullandığı tesisler, Kayserispor’a devredildikten sonra mavi siyahlı kulübe ait otobüs ise bir başka şehirde seçim çalışmaları için kullanılmak üzere hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Kayseri teşkilatı tarafından seçim otobüsü haline getirilen Erciyesspor otobüsü, bu kez Kastamonu’da görüldü. Takım otobüsünün renkleri aynı dursa da bu kez parti değiştirmiş halde. Aylar önce AK Parti’nin hizmetine sunulan Erciyesspor otobüsü, bu kez AK Parti ile ittifak halindeki Milliyetçi Hareket Partisi’nin seçim otobüsü haline getirildi. Kayseri Erciyesspor’a ait 38 VU 919 plakalı otobüs Kastamonu MHP’nin hizmetine verildi. ’Kastamonu Galip Gelecek’ yazılı slogan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını taşıyan otobüs seçim sonuna kadar kullanılacak.



Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Erciyesspor Başkanı Yaşar Çalışır, "Otobüsü Ankara’ya bakımı için gönderdik. Bakımı, araç sigortası ve muayenesi derken ortaya çıkan rakam 30-40 Bin TL oldu. Bu rakamı ödeme durumumuz yoktu. Kastamonu’daki dostlarımız borcumuzu halletti. Biz de, jeste karşılık jest yapmak adına seçim sonuna kadar otobüsümüzü kullanmaları için tahsis ettik. Kayseri’ye getirip de bir köşede paslanmasını izleyeceğimize, dostlarımızın işine yarasın diye böyle bir adım attık. Otobüsümüz, seçim sonunda yeniden Kayseri’ye gelecek" dedi.

