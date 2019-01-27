Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu

Hafta sonu ve sömestri tatili olmasını fırsat bilen kayakseverler Erciyes’e akın etti.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sömestri tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist Erciyes’e akın etti. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugün 60 bin kişiyi ağırlayacaklarını söyleyerek, “Erciyes sezon boyunca hafta sonları çok yoğun geçiyor ama şuanda sömestri dönemini yaşıyoruz. Sömestri boyunca hafta içleri de hafta sonu gibi yoğun geçiyor. Erciyes’te özellikle hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen binlerce misafirimiz var. Her gün on binlerce insan kayak yapıyor ama şehir ve bölge vilayetlerden gelen misafirlerimiz de günübirlik olarak gelip ya akşam dönüyorlar ya da bir gün konaklamayı tercih ediyorlar. Bu sömestrinin ilk hafta sonu ve aşırı bir yoğunluk var. Yollar çok kalabalıklaşmaya başladı. Bu sahada da çok yoğun hissediliyor. Hem pistlerimiz yoğun hem de kafeterya ve günübirlik alanlarımız çok yoğun. Tüm Türkiye’den misafirlerimizi keyifli zaman geçirdikleri çok yoğun bir hafta sonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta toplamda 110 bin kişiyi misafir ettik. Bugün de 60 bin insanı Erciyes’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri GündemKAYAKErciyesErciyes Dağı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.