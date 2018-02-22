Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erciyes’te kar sevinci

Erciyes’te önceki akşam gerçekleşen yoğun kar yağışı, kayak sezonunun uzamasını sağladı.

Erciyes’te kar sevinci
Erciyes’te önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalardan dolayı endişeli olan turizmciler ile kayak severlerin yüzünü güldürdü.
Pistlerde yine de suni karlamaya devam
Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapıdaki pistlerde hizmetin kesintisiz devam ettiği Erciyes’te geçen hafta sonu otellerin doluluk oranı yüzde 100 idi. Bu doluluk kentteki otellere de yansıdı.
Son yağışın ardından, geçen yıl 23 Nisan’a kadar süren kayak sezonunun, bu yılda aynı tarihlere kadar uzaması bekleniyor.


İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.