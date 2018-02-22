Erciyes’te kar sevinci

Erciyes’te önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalardan dolayı endişeli olan turizmciler ile kayak severlerin yüzünü güldürdü.

Pistlerde yine de suni karlamaya devam

Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapıdaki pistlerde hizmetin kesintisiz devam ettiği Erciyes’te geçen hafta sonu otellerin doluluk oranı yüzde 100 idi. Bu doluluk kentteki otellere de yansıdı.

Son yağışın ardından, geçen yıl 23 Nisan’a kadar süren kayak sezonunun, bu yılda aynı tarihlere kadar uzaması bekleniyor.





İHA

