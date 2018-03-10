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ERCiYES’TE KAYAKLI DEFiLE

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yöresel kıyafetlerle defile düzenlendi. 

ERCiYES’TE KAYAKLI DEFiLE
Türkiye’nin önemli kış turizmi bölgelerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi’nde Selçuklu’dan günümüze kadar olan yöresel kıyafetler, 10 kayakçı tarafından pist üzerinde kayarak sergilendi. 8’i kadın 10 kayakçı, Erciyes A.Ş. ve Erciyes Karakol Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemi eşliğinde üst gondol bölgesinden alt gondol bölgesine kadar kaydı. 
“Kayaklı defile Türkiye’de ilk” 
Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes’in sadece kış sporları için değil aynı zamanda birçok sosyal aktiviteye imkan sağladığının altını çizdi. Etkinliğin Türkiye’de ilk kez kayaklı defile düzenlendiğini belirten Cıngı, “Erciyes’te Büyükşehir Belediyemizin devasa yatırımlarıyla uluslararası bir kayak merkezi işletiyoruz ama Erciyes’imizin sadece kış sporları için değil aynı zamanda birçok sosyokültürel aktivite için de imkan olduğunu göstermek amacıyla zaman zaman farklı faaliyetlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesini de bugün yaşıyoruz. Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü’nün hazırlamış olduğu Selçuklu’dan günümüze kadar geleneksel kıyafetlerimizle öğrencilerimiz kayakla defile yapacaklar. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk kayaklı defile olacak. Gayet güzel, ilgi ve alaka çeken hoş bir faaliyet olarak tarihe geçecek diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı. 
Cıngı ayrıca, “İnşallah güzel bir netice alırız ve yavaş yavaş bu gibi faaliyetler yapan, yaptığı ürünleri göstermek isteyen markalarımız, işletmelerimiz, kurumlarımız da Erciyes’te bu maksatla bir kullanım sahası bulurlar” diyerek sözlerini tamamladı. 


İHA
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