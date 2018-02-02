Erciyes’te nefes kesen çığ tatbikatı 

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı, jandarma arama kurtarma, AFAD, UMKE, 112 ve Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından çığ tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği Erciyes Dağı'na tırmanış yapan dağcılar, çığ düşmesi sonucu çığ altında kaldı. Çığdan yara almadan kurtulan dağcının ihbarıyla birlikte bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yaralının gösterdiği çığ bölgesinde güvenlik önlemi alırken; çığ altında kalan dağcılar ise jandarma arama kurtarma köpeği ‘Oje’, sonda ve yer tespit cihazı tarafından bulundu. Yerleri tespit edilen dağcılar ekiplerin çalışmasıyla çığ altından çıkartıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Çığ altından bir kişinin de cansız bedeni ekipler tarafından tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Tatbikatı yerinde izleyen Kayseri Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan, Erciyes’in çığ tehlikesi yaşanan bölgelerden bir tanesi olduğunu belirterek, kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak, zamanında ve hızlı bir şekilde müdahale yapmak için düzenlenen tatbikatın başarı ile sonuçlandığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Ceylan, “Türkiye Acil Afet Plan çerçevesinde AFAD, jandarma ve jandarma arama kurtarma (JAK) ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz tatbikat başarıyla sona erdi. Malumunuz olduğu üzere bölgemiz çığ tehlikesi yaşanan bölgelerden bir tanesi. Amacımız kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak, hareket yeteneklerimizi artırmak, zamanında, hızlı ve uygun şekilde müdahale yapmak. Arkadaşlarımızın birbirlerini tanıması, ortaklaşa hareket etmesi, kurumlarımız arasında koordinasyon sağlanması önemlidir. Bu noktada tatbikatımız başarıyla sona ermiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Tatbikatı İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Erkuş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Ahmet Ceylan, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Deniz Güney, AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say da izledi. Tatbikata AFAD 20, Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı jandarma arama kurtarma ve asayiş ekipleri 10, Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı’na bağlı jandarma arama kurtarma timi 11, UMKE ve 112 26, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ise 3 kişilik ekip ile katıldı. Tatbikatta jandarma ekibinin paletli utv araçları, AFAD’ın paletli araçları ile 112’nin paletli ambulansları da kullanıldı.



İHA

