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Erciyes’te sıcak su aramaları devam ediyor

Erciyes Dağı’nda sıcak su bulmak için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

Erciyes’te sıcak su aramaları devam ediyor

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, termal turizmin yaygınlaştırılması için başlatılan sıcak su bulma çalışmaları devam ediyor. 

Erciyes’i sıcak suya kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Sıcak su denemesinin 2’incisi başladı. Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Biz Maden Tetkik Arama Enstitümüz ile beraber çalıştık, onların gösterdiği yere sondaj vurduk. Yer altını Allah’tan başka kimse bilmiyor. Çok derine inmemize rağmen sıcak suya ulaşamadık. Şimdi yeniden çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında da belki yap işlet modeliyle bu işi kotarmayı inşallah önümüzdeki denemelerde Erciyes’i termal suya kavuşturmak için gayret ediyoruz” dedi. 

İHA

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