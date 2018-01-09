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Erciyes’te soğuğa meydan okuyacaklar

Yılın en soğuk havalı havuz partisinde kayıtlar başladı. 17 Şubat’ta Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek organizasyona yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile katılacak, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.

Erciyes’te soğuğa meydan okuyacaklar
Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 17 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon için kayıtlar da başladı. Yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak, ardından da rampadan uçacak.
Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek.
Geçtiğimiz sene Kayseri’de düzenlenen bu organizasyonda ünlü isimler de yarışmış ve renkli görüntüler oluşmuştu.
 

İHA

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