ERDOĞAN 24 ŞUBAT’TA GELİYOR

BAŞKANLARA DESTEK
Cumhuriyet Meydanı’nda 24 Şubat’ta konuşacak olan Erdoğan beraberinde kürsüye çıkacak olan 16 Belediye Başkanı için de destek isteyecek. Çeşitli açılışlara da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Ankara’ya dönecek.
MART AYI İSTENMİŞTİ
AK Parti’nin son MYK toplantısında Erdoğan’ın yapacağı mitinglerin takvimi belirlenmiş ve 24 Şubat olarak takvimlendirilen Kayseri mitingi tarihinin değiştirilmesi için Kayseri Ak Parti teşkilatının talebi olmuştu. Ancak diğer iller arasında kaydırma yapılamadığı için Kayseri miting tarihi 24 Şubat 2019 Pazar olarak kesinlik kazandı.
İLGİNÇ TESADÜF
Daha önce de Ak Parti Kayseri İl Kongresi de 24 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Erdoğan’ın meydan mitinginin tarihinin de yine 24 Şubat’a denk gelmesi hoş bir tesadüf olarak değerlendirilirken yapılacak olan meydan mitinginde Kayseri’nin yakışan şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacağı açıklandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda 24 Şubat’ta konuşacak olan Erdoğan beraberinde kürsüye çıkacak olan 16 Belediye Başkanı için de destek isteyecek. Çeşitli açılışlara da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Ankara’ya dönecek.
MART AYI İSTENMİŞTİ
AK Parti’nin son MYK toplantısında Erdoğan’ın yapacağı mitinglerin takvimi belirlenmiş ve 24 Şubat olarak takvimlendirilen Kayseri mitingi tarihinin değiştirilmesi için Kayseri Ak Parti teşkilatının talebi olmuştu. Ancak diğer iller arasında kaydırma yapılamadığı için Kayseri miting tarihi 24 Şubat 2019 Pazar olarak kesinlik kazandı.
İLGİNÇ TESADÜF
Daha önce de Ak Parti Kayseri İl Kongresi de 24 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Erdoğan’ın meydan mitinginin tarihinin de yine 24 Şubat’a denk gelmesi hoş bir tesadüf olarak değerlendirilirken yapılacak olan meydan mitinginde Kayseri’nin yakışan şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacağı açıklandı.
İlter SAĞIRSOY