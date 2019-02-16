Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERDOĞAN 24 ŞUBAT’TA GELİYOR

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Mart Yerel seçimler çerçevesinde düzenlenecek olan açık hava mitinginde Kayserililer’e hitap etmek üzere 24 Şubat Pazar günü Kayseri’ye geleceğini söyledi.

ERDOĞAN 24 ŞUBAT’TA GELİYOR
BAŞKANLARA DESTEK
Cumhuriyet Meydanı’nda 24 Şubat’ta konuşacak olan Erdoğan beraberinde kürsüye çıkacak olan 16 Belediye Başkanı için de destek isteyecek. Çeşitli açılışlara da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Ankara’ya dönecek.

MART AYI İSTENMİŞTİ
AK Parti’nin son MYK toplantısında Erdoğan’ın yapacağı mitinglerin takvimi belirlenmiş ve 24 Şubat olarak takvimlendirilen Kayseri mitingi tarihinin değiştirilmesi için Kayseri Ak Parti teşkilatının talebi olmuştu. Ancak diğer iller arasında kaydırma yapılamadığı için Kayseri miting tarihi 24 Şubat 2019 Pazar olarak kesinlik kazandı.

İLGİNÇ TESADÜF
Daha önce de Ak Parti Kayseri İl Kongresi de 24 Şubat 2018 tarihinde yapılmıştı. Erdoğan’ın meydan mitinginin tarihinin de yine 24 Şubat’a denk gelmesi hoş bir tesadüf olarak değerlendirilirken yapılacak olan meydan mitinginde Kayseri’nin yakışan şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacağı açıklandı. 


 
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberAk PartiHaberHaberlerKayseri GündemErdoğanAKP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.