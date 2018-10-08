ERDOĞAN ERÜ’DE KONUŞACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim’de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 40 . yıl törenine katılırken 2018-19 Akademik Yılı açılış programında da bir konuşma yapacak. Aynı gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve maliyeti 620 milyon lirayı bulan 41 tesisin de açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da, Başkan Çelik’in oğlunun düğününe katılacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:55