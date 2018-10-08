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ERDOĞAN ERÜ’DE KONUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ekim’de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 40 . yıl törenine katılırken 2018-19 Akademik Yılı açılış programında da bir konuşma yapacak.  Aynı gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve maliyeti 620 milyon lirayı bulan 41 tesisin de açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da, Başkan  Çelik’in oğlunun düğününe katılacak.

ERDOĞAN ERÜ’DE KONUŞACAK

BELEDİYEDEN 41 TESİS
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ekim'de katılacağı toplu açılış töreni ile açılacağını belirterek, " 41 tesis içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 4 bulvar, 5 köprülü kavşak, 6 mini terminal binası, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan 2 bina, üç sosyal yaşam merkezi, Erciyes'teki tesisler, Büyükşehir Meslek Akademisi gibi birçok tesisimiz var” dedi.

ERÜ CUMHURBAŞKANI’NI AĞIRLAYACAK
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış,  Erciyes Üniversitesi’nin 40’ncı kuruluş yıldönümü törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrif edeceğini belirterek,” Aynı zamanda üniversitemizin 2018-2019 Akademik yılı programını da katılacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarıyla bizleri de onurlandıracaktır” dedi.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

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