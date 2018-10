Erdoğan, "İş Bankası Hissesi Meclise Gelecek, MHP De Buna Destek Verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 41 başlıktaki yüzlerce tesisin de aralarında bulunduğu toplam 1 milyar 640 milyon TL'lik yatırımların toplu açılış töreni için Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş. Yasaklanmış. Bu ne meram adamdır. Bu zannediyor ki hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Artık Türkiye’de Bay Kemal’ın SSK Genel Müdürü olduğu dönem yok. Sen ölüleri rehin alıyordun. Ben CHP’ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. SSK Genel Müdürüyken bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü. Ölüleri rehin aldı. Şu anda Kayseri’deki şehir hastanesini adam adeta suçluyor. Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin hayatın bu akşam yalan sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah 5,5 ay sonra Mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek. Kayseri İstikrarın, güvenin, huzurun, yatırımın, ticaretin manasını iyi bilir. Mesele ülkenin ve milletin bekası olduğunda kimin vanıldığını, kimin de yürekten konuştuğunun ayrımını Kayseri iyi yapar. Dünyada dengeler yeniden oluşturuluyor. Bunlar aileme, partime iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü parti içinde koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciyi biz besliyoruz. Onlara ev sahipliğini biz yapıyoruz. Batılı kapıları kapatırken biz kardeşlik kapılarını açıyoruz. Türkiye tarihindeki en büyük değişimi yaşıyor. Şu anda bir kısmı Kayseri’de yetişen kahraman askerlerimiz sınırlarımızın ötesinde başarı üstüne başarı kaydediyor. Bunlar üzüntü yaşıyor. İdlip’teki başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı, Ana Muhalefet bir söz edemedi. Zeytin Dalı Harekatında neredeyse operasyonu engellemeye çalışacak kadar kopuk bir görüntü sergilediler. Yurt dışına gittiklerinde ülkesini seven vatandaşlarımızla değil Hansla, bu ülkele hakaret edip bu ülkeden kaçan ajanlarla bir araya geliyorlar. Terör örgütü mensuplarının etkinliklerine katılıyorlar. Bu ülkede ne kadar vatan millet düşmanı varsa hepsiyle el ele koyun koyuna oluyorlar. Ben bunları deyince CHP terör yandaşlarıyla el ele yürüyor deyince rahatsız oldular. Laf ola beri gele yok. Ana muhalefetin başındaki zat güya adalet yürüyüşü yaptı koluna girenler tescilli terör yandaşlarıydı. Son 17 yıldır ülkemizdeki Ana Muhalefet partisinin en büyük başarısı maalesef her evden bir oy diyerek bölücü örgütün güdümündeki partiyi meclise sokmaktır. Bununla kalmadılar mahalli idareler seçimlerinde kimi belediyeleri onlara peşkeş çekmeye hazırlanıyorlar. Türk milletini hiç tanımadıkları için yüzde 25’in üzerine çıkamıyorlar" dedi.



"İş Bankası hissesi Meclise gelecek"

"Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz" diyen Erdoğan, "Öyle bu milletin parasını biz belediyeye verelim Kandil'e gitsin yok böyle bir şey. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Yok böyle bir şey. Müslüman bir delikten bir kere sokulur. 2019 Mart'ında bunlar milletimizden bir şamar daha yiyecek. Ellerindeki mevcut milletvekilliği, ekmek elden su gölden yaşayıp gitmektir. Kılıçdaroğlu’na açtığım davalarda kazanan paraları kendi cebinden mi yoksa CHP’nin kasasından mı ödedi? Bunu da açıklamaya davet ediyorum. Aslında CHPlilerin sorması lazım. Sorumluluk yok. Dertlenmek yok.

İş Bankası’ndan Gazi Mustafa Kemal’in CHP hissesi olarak yüzde 28’e yakın bir hisse olayı var. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk CHP alsın diye yapmadı. Hazineye gitsin diye yaptı. CHP’nin 4 üyesi ile bunun kontrollüğüne zemin hazırlandı. Meclise bu konuyu getiriyoruz. AK Parti olarak getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine devrini sağlamış olacağız. Tutuştu. Bunu biz kullanmıyoruz ki diyor. Ya bir de kullanacak mıydın? Bir an önce meclisimizden bu geçecek ve ardından hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek" ifadelerini kaydetti.