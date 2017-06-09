ERDOĞAN KAYSERi’DE KOMANDOLARLA iFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 1’inci Komando Tugayındaki geleneksel iftar davetinde yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilere seslenerek, “Terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele içindeyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Geleneksel 1‘inci Komando Tugayı iftarına katıldı. Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki General Vecihi Akın Kışlasındaki iftar davetinde, Kayseri Garnizon komutanı Hava Plt. Tuggeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri protokolü ve çok sayıda şehit yakını ile gazi de bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde geldiği özel uçakla Erkilet Havalimanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayolu ile General Vecihi Akın Kışlasına geldi. Akşam namazından bir süre sonra ancak davet alanına ulaşabilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcıların iftar yemeğini yemelerinin ardından, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından, Şırnak yakınlarında düşen helikopterde şehit düşen, Komando Tugayı’nın önceki komutanlarından Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için dua edildi.
"Terör örgütlerine karşı sahada yürüttüğümüz mücadeledeki başarılarımızda sizler bu görevi hakkı ile yerine getiriyorsunuz. Bizler de terör örgütlerine ve ülkemizde husumet besleyen tüm dış güçlere karşı kararlı mücadele içerisindeyiz. Hamdolsun bu mücadelede milletimiz tüm gücü ile yanımızdadır. Kimi gafillere rağmen milletimizin tamamına yakına üzerinde yaşadığı toprakların, mensubu olduğumuz ülkenin kıymetini çok iyi biliyor. Onun için 'Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.' Allah'ın izni ile istiklal ve namus uğrunda can veren Mehmetler bitmediği, yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmediği müddetçe kimse bu ülkenin kılına dokunamaz. Gazanız mübarek olsun, yolunuz açık olsun, kılıcınız keskin, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun. Yüce Mevlam hepinizi korusun bu düşünceler içerisinde huzurunuzdan ayrılıyor hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.”
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Tugayı şeref defterini imzaladı ve yatsı namazının okunmasından sonra davet alanından ayrıldı. Aynı makam aracında Kışla’dan ayrılan Erdoğan ve ‘inci Cumhurbaşkanı Gül, Kışla girişinde Türk bayraklı vatandaşlar tarafından, ‘Reis’ sloganları ile karşılandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 11’inci Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Talas ilçesi Yukarı Mahalle’deki evinde, hasta olan annesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından, Erkilet Havalimanı’ndan özel uçağıyla İstanbul’a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Geleneksel 1‘inci Komando Tugayı iftarına katıldı. Talas ilçesi Zincidere mahallesindeki General Vecihi Akın Kışlasındaki iftar davetinde, Kayseri Garnizon komutanı Hava Plt. Tuggeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik, Kayseri protokolü ve çok sayıda şehit yakını ile gazi de bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde geldiği özel uçakla Erkilet Havalimanı’nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karayolu ile General Vecihi Akın Kışlasına geldi. Akşam namazından bir süre sonra ancak davet alanına ulaşabilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcıların iftar yemeğini yemelerinin ardından, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından, Şırnak yakınlarında düşen helikopterde şehit düşen, Komando Tugayı’nın önceki komutanlarından Tümgeneral Aydoğan Aydın ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için dua edildi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualardan sonra Erdoğan katılımcılara seslendi. Terör örgütlerine karşı kararlı bir mücadele içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere müsterih olmalarını söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Terör örgütlerine karşı sahada yürüttüğümüz mücadeledeki başarılarımızda sizler bu görevi hakkı ile yerine getiriyorsunuz. Bizler de terör örgütlerine ve ülkemizde husumet besleyen tüm dış güçlere karşı kararlı mücadele içerisindeyiz. Hamdolsun bu mücadelede milletimiz tüm gücü ile yanımızdadır. Kimi gafillere rağmen milletimizin tamamına yakına üzerinde yaşadığı toprakların, mensubu olduğumuz ülkenin kıymetini çok iyi biliyor. Onun için 'Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.' Allah'ın izni ile istiklal ve namus uğrunda can veren Mehmetler bitmediği, yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmediği müddetçe kimse bu ülkenin kılına dokunamaz. Gazanız mübarek olsun, yolunuz açık olsun, kılıcınız keskin, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun. Yüce Mevlam hepinizi korusun bu düşünceler içerisinde huzurunuzdan ayrılıyor hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.”
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Tugayı şeref defterini imzaladı ve yatsı namazının okunmasından sonra davet alanından ayrıldı. Aynı makam aracında Kışla’dan ayrılan Erdoğan ve ‘inci Cumhurbaşkanı Gül, Kışla girişinde Türk bayraklı vatandaşlar tarafından, ‘Reis’ sloganları ile karşılandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 11’inci Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Talas ilçesi Yukarı Mahalle’deki evinde, hasta olan annesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından, Erkilet Havalimanı’ndan özel uçağıyla İstanbul’a hareket etti.