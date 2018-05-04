ERDOĞAN YARIN KAYSERi’DE

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.30’da gerçekleştirilecek “Millete Hizmet Yolunda Kutlu Yürüyüşe Devam” mitingine katılarak Kayseri halkına hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00’da Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğine sahip Kayseri Şehir Hastanesini de hizmete açacak.



Erdoğan, hastane açılışının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin kızı Zeynep Özhaseki’nin düğün merasimine de katılacak. Düğün merasimi Flamingo De Luxe‘de gerçekleştirilecek. Düğünün nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Zeynep Özhaseki ve Mehmet Salih Yurt çiftinin resmi nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik kıyacak.

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