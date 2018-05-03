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Ergüneş’ten Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olan Zekeriya Ergüneş Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ergüneş’ten Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret
Daha önce Melikgazi Belediyesi’nde Meclis Üyesi olan ve Büyükşehir Belediyesi’nde İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görev alan Zekeriya Ergüneş AK Parti’den 27’nci dönem milletvekili aday adayı oldu.
Kendisi hakkında gazetecilere bilgi veren Ergüneş, “Çok kısa bir dönem basın yayın hayatında bulundum. Sizleri de bu vesileyle tanımaktan da çok büyük şeref duydum. Kayseri’de yazılı basın ve görsel basın gerçekten son dönemlerde iyi bir noktaya geldi. İçinde bulunduğum dönem içerisinde bunu hissettim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 27’nci dönemde milletvekili aday adayı olmak için müracaat ettim. Daha önce 3 dönemdir Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinde çeşitli kademelerde görev almıştım. Geçen haftada müracaatımı yaparak istifa ettim.” şeklinde konuştu.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ergüneş’e çalışmalarında başarılar diledi.  

Haber: Tuba Köksal
 
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