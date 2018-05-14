ERKAN BEKO BAYİ YILIN ANNESİNİ BELİRLEDİ

Erkan Beko bayi etkinliğine Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve yetimleri Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, çok sayıda davetli ile Şehit Bülent Doğan’ın annesi katıldı.Erkan Beko yetkilileri yılın annesi olarak Şehit Bülent Doğan’ın annesini yılın annesi olarak seçtiklerini açıkladı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükklııç, Şehit Annesine ödülünü Erkan BEKO bayinde düzenlenen törende taktim etti. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamasında şöyle konuştu; “ Erkan BEKO bayi yetkililerine ve BEKO ailesine teşekkür ediyoruz. Anneler günü vesilesiyle Şehit Bülent Doğan’ın annesi başta olmak üzere tüm şehitlerimizin gazilerimizin askerlerimizin vatandaşlarımızın anneler gününü kutluyoruz. Yılın şehit annesi bizimde annemiz, bu bakımından kendisinden dua bekliyoruz.”Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve yetimleri Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan, ise yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “ Vatanımızn varolması için bedelini canlarını feda ederek ortaya koyan şehitlerin anaların bizim için hepsi yılın annesidir. Şehit Bülent Doğan’ın annesi de aynı şekilde. Hiçbir şehidimiz, Gazimiz ve aileleri unutulmadı unutulmayacak. Bu vatan şehit annelerimizin duaları sayesinde var.”Etkinlikte konuşan Melikgazi Kaymakamı Erkara Yırık,” Şehadetten önce şedimiz >Bülent Dopğan’ın annesi olan hanımefendi şahdet şerbeti nasip olduktan sonra Tüm türkiyemizin annesi oldu. Anneler günü kutlu olsun” dedi.Etkinlik daha sonra örnek etkinlik yapan Erkan BEKO bayi gezilmesinin ardından son buldu.