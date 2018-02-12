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ERKEKLERE MÜJDE! GÜLE ZAM YOK

Kayseri’de yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanırken, güle zam gelmediği bildirildi. 

ERKEKLERE MÜJDE! GÜLE ZAM YOK
Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. 14 Şubat’a sayılı günlerde kala çiçekçilere gelen vatandaşlar, hediyelerini şimdiden almaya başladı.

16 yıldır çiçekçilik yapan Mehmet Bener de, işlerinde hareketlenmenin başladığını söyledi. Bener, “14 Şubat’ın yaklaşması ile beraber işlerimizde de açılma oldu. Sevgililer Gününün yaklaşmasıyla güllerde, orkidelerde ve an toryumlara olan ilgili artıyor. Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız sevgiyi ve aşkı simgelediği için sürekli kırmızı gül gönderiyor” ifadelerini kullandı.

Gül fiyatlarına zam gelmediğini ve fiyatların 10 senedir aynı olduğunu kaydeden Bener, “Fiyatlarımızda geçen seneye göre aynı. 10 senedir gülün fiyatı hiç değişmedi. Bu sene Sevgililer Gününde de gülü 10 TL’ye satıyoruz. Yurtdışından ithal ettiğimiz ürünlerde fiyat artışı oldu. Vatandaşlarımız siparişlerini bize 1 gün öncesinden yazdırdıkları zaman siparişler hatasız gider. Son güne bıraktıklarında bizim içinde sıkıntı oluyor. Müşterilerimizin son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” şeklinde konuştu.
İHA
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