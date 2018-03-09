ERMENİ CEMAATİ MİÇİNG AYİNİ İÇİN TOPLANDI

Şehir dışından gelen çok sayıda Ermeni vatandaş, 5 yıldan bu yana resmi olarak hizmet veren Surp Krikor Lusavoriç Kilisesindeki, Büyük Oruç ibadetinin tam ortasına denk gelen Miçing ayini için Kayseri’ye geldi. Mum yakarak dua eden Ermeni vatandaşlar, Rahip Harutyun’un yönettiği ayin ve Badarak sunumunun ardından, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan maşatlığı ziyaret etti.Miçing ayiniyle ilgili bilgi veren Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker, her yıl olduğu gibi Ermeni cemaatinin Kayseri’deki ayinden sonra İskenderun ve Hatay Samandağı’nda bulunan Vakıflıköy Kiliselerini de ziyaret ederek, ibadetlerini tamamlayacağını söyledi.Patrik seçimleriyle ilgili olarak başlatılan imza kampanyasına da değinen Toker, “Degabah diye tabir ettiğimiz, Patriklik Ruhani Kurumu’nun seçtiği bir kişi oraya tayin edildi. Fakat bu, devlet tarafından izin görmediği için kabul edilmedi. Devletimiz haklı olarak bunu kabul etmedi. Bundan sonraki süreçte seçim bekliyoruz. İnşallah seçim olacak. Seçimle kim gelirse başımızın tacıdır. Bizim arzumuz, isteğimiz seçim olması” dedi.Öte yandan, kilisenin birkaç yıldan bu yana tamamlanması beklenen dış duvar onarımında sona gelindiğini belirten Toker, “Dış duvarın içinde kalan, Kilisenin dışındaki yapıların onarımı için de Yüksek Anıtlar Kurulu’ndan iznin çıkmasını bekliyoruz. Bu süreç zarfında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve devlet büyüklerimiz sağ olsunlar birkaç kez ziyarette bulundular. Bize yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Biz de geçecek olan süreyi beklemekteyiz” diye konuştu.Her semavî dinde olduğu gibi Hristiyanlıkta da oruç ibadeti var. Ermeni cemaatinin ‘Büyük Oruç’ adını verdiği ibadet özellikle Anadolu’da çok ciddiye alınan bir ibadetti. Büyük Oruç geldiğinde, kilise törenlerinde birkaç özel düzenleme yapılır; Kilise münzevî bir hayata geçer ve İncil okumaları uzardı. Ortalama 40 gün süren Büyük Oruç’un ortasına denk gelen zamanda da Miçing Ayini düzenlenir. Münzevî bir hayata geçen Kilise’de, Büyük Oruç boyunca perdeler kapalı bir şekilde yapılan ibadet, Mİçing Ayini’nden perdeler açık biçimde yapılır. Ayin, adeta bayram havasında kutlanır.Büyük Oruç ibadeti özelikle Anadolu’da ciddiye alındığı için; Miçing Ayini Anadolu’nun en eski Apostilik Ermeni Kilisesi olarak bilinen 1191 yapılı Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Kilisesinde başlatılır. 2013 yılında Kilisenin resmî olarak ibadete açılmasının ardından, diğer şehirlerden ve yurt dışından gelen Ermeni cemaati, Büyük Oruç’a göre belirlenen tarihte ibadet etmek için Kayseri’ye gelir.