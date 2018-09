Ersoy: “Kayserili işini bilir mantığını bırakmalıyız”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlerin üzerinden 84 günün geçtiğini hatırlatan Ersoy, Kayseri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini dile getirdi.

‘Kayserili işini bilir’ mantığını Kayseri’den söküp atmak istediklerini dile getiren Ersoy, Kayseri’nin sorunlarıyla alakalı oda başkanlarına çağrıda bulundu. Milletvekili Ersoy, “Seçimlerin üzerinden 84 gün geçti. Biz Kayseri’mizde elimizden geldiği kadar toplumumuzun kanayan yaralarına merhem olabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Bizleri milletin vekili olarak oralara gönderen bu milletin asil evlatlarına bir nebzede olsa faydalı olmak, şehrimizde de iyi şeyleri geliştirmek istiyoruz. ‘Kayserili işini bilir’ mantığını bu şehirden söküp atmak istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde topyekun bir mücadele ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Bugün buradan sizlerin aracılığıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Oda başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün ticaret odası, sanayi odası, Kayseri OSB be ticaret borsası gibi oda başkanlarımızın öncülüğünde bir toplantı düzenlenerek, tüm milletvekilleri davet edilerek, basın mensupları ve kanaat önderleri davet edilerek bu şehirde problemlerin masaya yatırılıp, çözüm önerileri ile birlikte Ankara’ya partili partisiz ayırmaksızın gitmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız müddetçe Kayseri’mize bir şey yapmış olmayız, protokol protokol gezeriz, birbirimizi ağırlarız, çok güzel bir şekilde yer, içer ve kalkar gideriz. Tüm protokollere, Kayseri’deki tüm başkanlarımız, siyasilerimiz ya da dernek ve oda başkanları eksiksiz bir şekilde katılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte hareket edilmesi durumunda daha başarılı olacaklarının altını çizen Baki Ersoy, “Kayseri’ye ne yapıyoruz anlamında oturup düşünmeliyiz, öz eleştiri yapmalıyız ve bunu düşünmek zorundayız. Bugün Kayseri’deki en büyük problemlerde bir tanesi ekonomik problemlerdir. İş adamımız, esnafımız, asgari ücret alan işçimiz ve memurumuz sıkıntılıdır. Kayseri’de bu sıkıntı varken, üretim maliyetleri neredeyse 2 katına çıkmışken, girdi fiyatlarını kuru baz alarak manipüle ederek artırıyorsa, üretim Kayseri’de durma noktasına gelmişse, tahsilatlarda problem varsa bunların hepsini oturup konuşmamız gerekiyor. Bugün Gaziantep’in ihracat rakamı Kayseri’yi 5’e katladıysa, bugün Kahramanmaraş ihracat rakamlarında Kayseri’yi geçtiyse, Manisa’nın 3’üncü bölgede olup Kayseri’nin 2’inci bölgede olması, bizim iş adamımızın yüzde 40 SGK primi ödediği bir şehirde bunların sebeplerini hep beraber oturmalıyız ve hangi bakana gideceksek birlikte gitmeliyiz. Bunun da öncülüğünü bana göre yapması gereken odalarımızdır, bunu biran evvel yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın sıkıntıları adına bizler bunu yapmalıyız. Biz topyekun hareket edersek bunları daha başarılı bir şekilde gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Eğer bizim sevdamızın adı Kayseri ise, biz bunu yapmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.



“Yerel seçimlerde tüm adayların yanında çalışacağız”

2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimler hakkında konuşan Ersoy, Kayseri’de tüm adaylarla beraber çalışacaklarını dile getirerek, “Bugün bir ittifak söz konusu oldu. İstanbul’da aday çıkarılmayacağını genel başkanımız açıkladı. Çünkü genel başkanımız 24 Haziran seçimlerindeki Cumhur ittifakının iz düşümünün yerel seçimlerde olması gerektiğini vurguladı. Özellikle kayyum atanan 102 belediyeyle alakalı da görüşlerimizin bu yönde olduğunun bilinmesini istiyorum. İnşallah vatanımız, milletimiz ve Kayseri’miz için hayırlısı neyse o olur. İttifak olsun veya olmasın MHP’nin kadroları bu seçimlere hazırdır. MHP’nin eski il başkanı olarak yeni milletvekili olarak MHP’nin tüm adaylarına ayrı ayrı manen ve madden destek vereceğimi, il teşkilatımızın ve genel başkanımızın takdirleri doğrultusunda kim aday olursa olsun destek vereceğime, bu seçimlerde de kapı kapı gezeceğimizin bilinmesini istiyorum. Biz bu şehrin çocuğuyuz. Diğer milletvekilleri nasıl milletvekilliği yapar ben bilmiyorum, ben şunu biliyorum Baki Ersoy’u Baki Ersoy yapan Kayseri’dir. Ben Kayseri’ye çok şey borçluyum. Bu borcumu ödemek içinde gece gündüz çalışıyorum. Elimden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.



“Her göreve hazırım”

Kendi isminin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu yönünde iddialarının olduğu yönünde bir soruya Ersoy, “Büyükşehirle alakalı genel başkanımız ne emrederse il teşkilatımız nezaretinde verilen her göreve hazırım. Bizim teşkilatlarımızda görev alınmaz, verilir. Bana bir göre verilirse, ben canla ve başla yapmaya hazırım. Mevcutta aday adayı arkadaşlarımız var. Tüm ilçelerimizde kendim adaymış gibi çalışacağıma söz veriyorum. Geçmişte nasıl çalıştıysak bundan sonrada çalışmaya hazırız. Teşkilatlarımızın bize bir emri olursa onu yerine getirmeye hazırız. İttifakın hangi ölçüde yapılacağını biraz bekleyip 10’uncu ayın ortası gibi görmek gerekiyor. Büyükşehir’e ve diğer ilçelere teveccüh var. Buda MHP’nin yerel seçimlerde başarılı olacağını gösteriyor” dedi.



“Bende 200 milyon borçlansam, her şeyi yaparım”

Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Dışarıdan Türkiye’ye karşı yapılmak istenen bir operasyon var. Bunun farkındayız ama birde gerçek var. Ekonomik bir kriz var. İş adamlarımız rahatsız. Adamlar kirasını ödeyemiyor. Kobilere destek adı altında TOBB’un açıklaması oldu. Bunu örnek veriyorum, ticaret odası üzerinden verecek. Ticaret odasında para yok ki, nereden verecek. Gazeteler sayfa sayfa TOBB Kobilere destek veriyor diye yazıyor. Bana bir tane Kayseri’de alan gösterin. Borsadan alan var, borsadan alanlarda borsada para olduğu için aldı. Ben Kayseri’ye dışardan bakan bir adam değilim, Kayseri’nin içindeyim. Akşama kadar işçilerimizle, memurlarımızla, iş adamlarımızla, esnaflarımız oturuyorum. Bu şehirde sıkıntı var, bu şehir ileriye gitmiyor, geriye gidiyor. Köprü yaptım, yol yaptım demekle olmuyor, zaten yapacaksın. Bende 200 milyon TL borçlansam bende her şeyi yaparım. Bizim Kayseri’de 3 tane bakanımız oldu. Yıllarca bakanlık yaptılar. Bana bir tane şunu yaptık da Kayseri’miz katma değer kazandı diyecekleri şey göstersinler.”