Ersoy: “Kayseri’miz için başarılı çalışmalarımız devam edecek”

MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından partililere iftar yemeği verildi. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen MHP İl Başkanı Serkan Tok, “Geçen sene verdiğimiz iftarda bizim 1 tane belediye başkanımız vardı ve partisini birçok badireye rağmen bırakmayan, genel başkanımızı yarı yolda bırakmayan meclis üyelerimiz vardı. Yine Ülkü Ocakları il başkanımız ve ocaktan arkadaşlarımız vardı. Aradan 1 yıl geçti. Bu 1 yıl içerisinde 24 Haziran seçimlerini hep beraber sizlerle gerçekleştirdik. Bu seçimlerden 2 tane aslan gibi milletvekilini Kayseri’mize il teşkilatı olarak armağan ettik. Allah onlardan razı olsun. Her zaman il teşkilatının yanında yer aldılar, her zaman genel başkanımızın politikalarını Kayseri’de mahalle mahalle, köy köy, kasaba kasaba gezerek anlattılar” dedi.







MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, “Allah’a şükürler olsun ailemiz her gün büyüyor. Bizlerde elimizden geldiği ölçüde, gücümüzün yettiğince teşkilatlarımız ve partimiz için, Kayseri’miz için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Allah’ta bunun karşılığını bize her zaman nasip ediyor. Bu başarılı çalışmalarımız Kayseri’miz ve teşkilatlarımız için artarak devam edecektir. Liderimiz bize görev verdiği müddetçe, teşkilatlarımız bizlere sahip çıktığı müddetçe biz her zaman bu teşkilatlarımızın emrinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kader, gayrete aşıktır. Ben kadere çok inanan bir insanım. Nasibe ve kısmete çok inanan bir insanım. Eğer inanıyorsanız, hiçbir şey hayal değildir” ifadelerini kullandı.







İftara, MHP Kayseri Milletvekilleri Baki Ersoy, İsmail Özdemir, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, belediye başkanları, şehit aileleri ve davetliler katıldı.