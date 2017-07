Ersoy’dan Halaçoğlu’na sert tepki

“Geçtiğimiz gün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden Milliyetçi Ülkücü Hareket’in Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye dil uzatan Yusuf Halaçoğlu’na sesleniyorum.” diyen Ersoy tepkisini şu sözlerle dile getirdi, “Milliyetçi Ülkücü Hareket gibi şanlı şerefli bir partinin mensubu olamayacak kadar aciz olman sana yeter. Liderimizi, eline ülkücülerin kanı bulaşmışlarla aynı kefeye koyacak kadar aşağılaşmış olman da sana yeter. Türlü türlü entrikalar ile korsan kurultay yapanları, gözünde büyütmen ve onları bize tehlike gibi göstermen de sana yeter.

Sosyal medyadan mesajlar vereceğine, yüreğin yetiyorsa gel yine Kayseri’den aday olda yeniden meclise gidebilecek misin görelim. Yeni kuracakları partiden seni aday göstermezlerse, gel bağımsız aday ol da görelim.

O zaman görelim yine mecliste olacak mısın? Genel başkanımız hakkında sana yakışan ama bir adama yakışmayan açıklamalar yapabilecek misin görelim?

Yüzsüzlüğün âlemi yoktur. Utanmazlığa sığınıp fitne dümenini çevirmenin, rezilce yol almanın maliyeti çoktur, mazereti de zaten yoktur. Yusuf Has Hacib ne güzel de buyurmuş: ‘Sözünü gözet selametle yaşa; kendini gözet esenlikle koca.’ “



Halaçoğlu ne demişti?

Halaçoğlu ‘Bir tahlil’ başlığı ile yaptığı paylaşımında Ersoy’un tepkisini çeken şu sözlere yer vermişti;

“Devlet bey durup dururken ‘Erdoğan'la Perinçek arasında bir tercih yapmamız gerekirse Erdoğan'ı tercih ederiz’ diye beyanat verdi. O zaman kimse şu soruyu sormadı. Perinçek? yüzde 1 bile oyu olmayan, dolayısıyla iktidar olma şansı sıfır olan, üstelik geçmişi belli biri ile Erdoğan'ı nasıl kıyaslarsınız? Veya neden yüzde 26 oyu olan Kılıçdaroğlu ile tercih hususunda bir kıyaslama yapmıyorsunuz? Günler sonra anlaşıldı. Bu defa Perinçek de şu açıklamayı yaptı. ‘Millî bir hükümet kurulacaksa Erdoğansız olmaz. Türkiye bu iktidar döneminde hiç olmadığı kadar hukuk devleti hüviyeti taşımaktadır’. Aslında her iki parti genel başkanı da sanki bir yerlerden talimat almış gibi Erdoğan'ı desteklemişlerdir. Yani Devlet beyle Perinçek aynı safa geçmiş olmaktadır. Ama en garibi her üçü de Meral hanıma karşı tavır almaktadır. Çünkü Meral hanım ve arkadaşları hepsi için bir tehlikedir. Kurulmakta olan parti hepsinin sonudur. Ama Türk Milleti'nin umudu ve kurtuluşudur. Hiçbir dinî kuruluşla, devlet veya şirketle bağı yoktur. Türk Milletinin özünden çıkan, inancını siyasete alet etmeyecek kadar samimi inanan, millî değerlerine ve Cumhuriyetin temel niteliklerine, parlamenter demokratik adil hukuk sistemine bağlı özü-sözü bir olan bir çizgidedir. Durum böyle olunca, kuruluş aşamasında, muhtemelen başta Meral hanım olmak üzere hepimize daha ne gibi yakıştırmalar ve iftiralar atılacaktır göreceğiz? Ama bizim alnımız aktır şükür. Samimiyetle Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti için mücadele ediyoruz. Niyetimiz has ve temizdir. Allah biliyor ki niyetlerinde samimi olanlar dosdoğru yoldadır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah utandırmasın. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir.”



