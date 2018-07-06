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ERSOYUN ROZETİNİ SERKAN TOK TAKTI

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Adliyesi Seçim Kurulu’nda yapılan tören ile mazbatasını aldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kaydını yaptırdı. Resmi işlemlerini tamamlamasının ardından Ersoy’un Mecliste’ki makam odasında vekil rozetini MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok taktı.

ERSOYUN ROZETİNİ SERKAN TOK TAKTI

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “TBMM rozetimi Kıymetli ağabeyim, İl Başkanım Serkan Tok Beyefendi taktı. Vatanımıza, Milletimize, Devletimize hayırlı olsun. Bu gurur hepimizin, tüm teşkilatlarımızın” ifadelerini kullandı. 

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise ‘Kıymetli kardeşim değerli dava arkadaşım Baki Ersoy Milletvekilimizin rozetini takmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah gönlüne göre versin ,emeği ve hizmeti İle Meclis’te sesimiz ,yüreğimiz ve biz olacak’ dedi. Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve parti yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
 

İHA

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