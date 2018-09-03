ERÜ astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirdi

İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin açılış programına, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, Erciyes Üniversitesi Uzay Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi (UZAYBİMER) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UZAYBİMER Müdürü Prof. Dr. İbrahim Küçük, amaçlarının Türkiye’deki tüm astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirmek olduğunu söyledi. Kongrede gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Küçük, kongrenin başarılı bir şekilde geçeceğini kaydetti. Küçük; "21.’si düzenlenecek olan Ulusal astronomi Kongresi’ne 2 yıl önce talip olduk. Bildiğiniz gibi her 2 yılda bir üniversite bu kongreyi üstleniyor ve layıkıyla yapmaya çalışıyor. Amaç Türkiye’deki tüm astronomları ve uzay bilimcileri bir araya getirmek. Bunun yanında uzay bilimleri ve teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek temel hedeflerden bir tanesi. Ülke olarak uzay, astronomi anlamında nereye gittiğimizi görmek istiyoruz. Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde burada yapılan tartışmalarla sunulacak bildiriler sonucunda ortaya çıkarılacak sonuç raporu Türkiye’deki astronominin, astrofiziğin ne aşamada olduğu ve bundan sonra ne yapılması gerektiği ortaya konacak" diye konuştu.



Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk ise konuşmasında kongrelerin akademik bilgilerin yanı sıra sosyal ve kültürel paylaşımların da yapıldığı ortamlar olduğunu belirtti. Dekan Öztürk, “Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu kongrenin en güzel şekilde amacına ulaşıp yerine getirileceğine inanıyorum. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesidir. Diğer üniversitelerden gelen arkadaşlarımıza da ‘araştırma üniversitesi’ olma özelliğimizi bu kongre çerçevesinde anlatma imkânı bulacağız” dedi. Kongrenin açılış programının son konuşmacısı ERÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal da, Erciyes Üniversitesi olarak böyle bir önemli kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ünal, “Erciyes Üniversitesi özellikle araştırma alanında yapılan bilimsel çalışmalarla adından sıkça söz ettiren üniversitedir. Erciyes Üniversitesi 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘Araştırma Üniversitesi’ seçilmiş ve böylelikle Türkiye’de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 araştırma üniversitesinden biri olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Anadolu şehirlerindeki tek Araştırma Üniversite olan ve bu yıl 40. kuruluş yılını kutlayan Erciyes Üniversitesi’nin başarıları devam edecektir” ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi. Açılış konuşmalarının ardından ise sunumlara geçildi. Türkiye’de değişik üniversitelerden 319 akademisyenin katıldığı kongre, 7 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

