ERÜ, BAKAN KASAPOĞLU’NU AĞIRLADI Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erciyes Üniversitesi’nde gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu konuşmasında, “Milletimizin birlik ve beraberlik tablosu tüm dünyaya ders verir niteliktedir” dedi.

10 Mart 2020 Salı 16:36