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ERÜ İle Ve TUSAŞ Arasında ‘Stajyer Mühendis’ Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında ‘Stajyer Mühendis Programı’ protokolü imzalandı.

ERÜ İle Ve TUSAŞ Arasında ‘Stajyer Mühendis’ Protokolü İmzalandı

TUSAŞ’ın Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen protokole; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat ve Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil imza attı.

Protokol imza törenine ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun da katıldı.
İmzalan protokol çerçevesinde; Stajyer Mühendis Programına üniversitelerin 3. veya 4. sınıflarında uçak, uzay, makine, elektrik-elektronik/haberleşme, havacılık, endüstri, bilgisayar, metalürji ve malzeme, kimya, mekatronik mühendisliği başta olmak üzere ihtiyaç duyulan bölümlerden öğrenciler katılabilecek.

Stajyer mühendis adayları haftada en az 1 tam gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde çalışacaklar. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak ve Kredi ve Yurtlar Kurumu imkânlarından faydalanacak, ayrıca öğrencilere Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çalışmaları için ücret ödeyecek.
 
 

İHA

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