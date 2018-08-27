ERÜ İletişim Fakültesi’nde Ulusal Astronomi Kongresi düzenlenecek

Bu yıl 21’incisi gerçekleşecek olan kongre, her iki yılda bir düzenlenirken, ülkemizde uzay ve astronomi alanlarında çalışan tüm akademisyenler ve öğrenciler ile ilgili kurumları bir araya toplayan büyük bir organizasyon olma özelliğini taşıyor. Astronomi ve Uzay Bilimleri Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün düzenleyici olduğu kongre, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 09:00 - 17:00 arasında başlayacak. 21’inci Ulusal Astronomi Kongresi, Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.



Konu hakkında Erciyes Üniversitesi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar şu şekilde: “Rektörlük, Astronomi ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi - UZAYBİMER ile Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü işbirliği ile düzenlenecek olan "21.Ulusal Astronomi Kongresi ve 10. Ulusal Astronomi Öğrenci Kongresi", 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında İletişim Fakültesi, Nurcan Çetinsaya Konferans Salonunda yapılacaktır.

Yıldızlar ve Ötegezegenler alanında 27; Yıldız Tayfı alanında 10; İkili Yıldızlar alanında 18; Güneş Sistemi Astronomisi alanında 10; Sıkı Nesneler alanında 12; Samanyolu, Galaksiler, Kozmoloji alanında 16; Kırmızıöte Astronomisi alanında 6; Radyo Astronomi alanında 5; Gözlemevleri, Teleskoplar, Aletler, Yazılım alanında 26; Uydu Sistemleri, Uzay Etkinliği, Uzay Politikası, Uzay Hukuku alanında 7; Tarih, Eğitim, İdari alanında 7 olmak üzere toplam 157 Bildiri ve Kısa Bildirilerin sunulacağı, 18 üniversite ile 37 farklı kurumdan toplamda 319 katılımlı kongremiz her iki yılda bir düzenlenmekte olup, ülkemizde uzay ve astronomi alanlarında çalışan tüm akademisyenler ve öğrenciler ile ilgili kurumları bir araya toplayan büyük bir organizasyondur. Kongrede ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davetli Konuşmacı olarak katkıda bulunacaklardır.”



