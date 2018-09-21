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ERÜ Rektör Yardımcılığı’na Kılıç Atandı

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’na Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç atandı.

ERÜ Rektör Yardımcılığı’na Kılıç Atandı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç atandı.

Haber: Fatih Bar
 

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