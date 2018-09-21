2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç atandı.
Haber: Fatih Bar
ERÜ Rektör Yardımcılığı’na Kılıç Atandı
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı’na Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç atandı.
21 Eylül 2018 Cuma 15:08
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç atandı.