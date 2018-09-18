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ERÜ Rektörü Çalış’a “Hayırlı Olsun” Ziyaretleri Sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Çalış’a “Hayırlı Olsun” ziyaretleri devam ediyor. 

ERÜ Rektörü Çalış’a “Hayırlı Olsun” Ziyaretleri Sürüyor

ERÜ Rektörü Çalış’ı, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Talas Kaymakamı ve Vali Yardımcı Vekili Zekeriya Güney, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Ramazan Benli ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ziyaret etti. 

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretlerde misafirler, Rektör Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. 
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, gerek akademik, gerekse bilimsel başarılarıyla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Erciyes Üniversitesini, dünyada üst sıralara çıkarmak için şehrin desteğinin önemli olduğunu söyledi. 
 

İHA

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