ERÜ Rektörü Çalış’a Ziyaretler Sürüyor

Rektörlük binası önünde Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, daha sonra makama geçti.

Burada Rektörümüz Prof. Dr. Çalış ile bir süre görüşen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörümüz Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi.

Rektörümüz Çalış ise, Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi’nin Enerji Sistemleri Hidromobil Takımı öğrencileri ve danışman hocaları Prof. Dr. Gamze Genç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Enerji Sistemleri Hidromobil Takımı, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi ve geliştirme aşamasında oldukları hidrojenli araç hakkında bilgiler verdi.

Dünyada en verimli ve çevre dostu aracı yapmayı amaçladıklarını belirten Enerji Sistemleri Hidromobil Takım Kaptanı Berat Özırmak, tasarımı tamamlanan Esimo ismini verdikleri hidromobil araçla, TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araç Yarışlarına katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Özırmak, “İnsanların doğa dostu ve daha verimli çalışan araba sahibi olmasını ve bunun Türk Mühendisler tarafından yapılmasını sağlamaya çalışmaktayız” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Çalış ise, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür etti ve araştırma üniversitesi olarak, gerek akademik, gerekse öğrencilerin yaptıkları araştırma projelerine her zaman destek vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Rektörümüz Çalış, Enerji Sistemleri Hidromobil Takımı öğrencilerine plaket, öğrenciler ise Rektörümüz Çalış’a çiçek takdim etti.





