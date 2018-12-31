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ERÜ Rektörü Çalış’tan “Yeni Yıl” Mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yayımladığı yeni yıl mesajında huzur ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.

ERÜ Rektörü Çalış’tan “Yeni Yıl” Mesajı

Rektör Çalış’ın, 2019 yılı mesajı şöyle:
“2018 yılını geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılda ülkemizin tüm dünyada yükselen grafiğini kalıcı hale getirmek ve ülkemizi her alanda geliştirmek zorundayız. Bunun için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok özveride bulunmalıyız. Sadece İslam coğrafyasında değil, tüm dünyada barış ve huzurun tesis edilmesi adına güçlü bir Türkiye’ye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu gerçeğini, asla göz ardı etmemeliyiz. Birlik ve beraberliğimizi perçinleştirerek, milli konulardaki hassasiyetlerimizi sürdürmeliyiz. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilerek, sonuna kadar sahip çıkmalıyız.
Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki! Biz, bir ve beraber oldukça güçlüyüz. Böyle olduğu sürece aşamayacağımız da hiçbir engel yoktur. Geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde şu anki görevimiz ve rolümüz ne olursa olsun, daha çok fedakârlıkta bulunacak ve daha çok çalışacağız.
Bu vesilelerle 2019 yılının tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diler, başta kurum çalışanlarımız olmak üzere, tüm Milletimizin yeni yılını kutlarım.”
 
 

İHA

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