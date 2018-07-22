Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. 

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 2018/27 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri uyarınca; 2016 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. 

Prof. Dr. Muhammet Güven kimdir? 
1966 Konya doğumlu olan Muhammet Güven evli ve 5 çocuk babasıdır. 1989 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Güven, uzmanlık eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı (1995) ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalında (2011) gerçekleştirmiştir. 

Birçok kurum içi görevlerde bulunan Prof Dr. Muhammet Güven’in 100’ün üzerinde bilimsel makalesi vardır.Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmüş olan Güven birçok yurt içi ve yurt dışı dergilerde hakemlik yapmıştır. 

Avrupa Yoğun Bakım Derneği’ne üye olan Güven; İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerine hakimdir. Prof. Dr. Muhammet Güven, 13 Ocak 2016’da Erciyes Üniversitesine rektör olarak atanmıştır. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes ÜniversitesiERÜErü Rektörü GüvenMuhammet GüvenAtamaCumhurbaşkanlığı KararnamesiSağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.