ERÜ, Sanayi Odası İle Olan İşbirliğini Artıracak

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Rektör Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, sanayiciler olarak üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, Rektör Çalış ile bu işbirliğini daha da artırarak, gerek Kayseri ve gerekse ülkenin gelişimi için önemli projeler gerçekleştirme amacında olduklarını söyledi.



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise KAYSO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldiği günden bu yana sürekli dillendirdikleri gibi üniversite-sanayi işbirliğini artırma, birlikte Ar-Ge projeleri üretme ve bu birliktelikten hem üniversitenin, hem de sanayicilerin faydalanmasına azami gayret göstereceklerini belirten Rektör Çalış, Türkiye’de ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’ni daha üst seviyelere çıkarmak için çaba sarf edeceklerini ifade etti.



Rektör Çalış, “Ülkemizin bilim ve teknolojide, sanayide, üretime, nitelikli üretime ihtiyacı var. Bunun sağlanmasında en büyük görev ise üniversitelere, sanayicilere ve üniversite-sanayi işbirliğine düşmektedir” diye konuştu.



Ziyaretin ardından Rektör Çalış, KAYSO heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

