Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERÜ, Sanayi Odası İle Olan İşbirliğini Artıracak

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ile yönetim kurulu üyeleri, ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. 

ERÜ, Sanayi Odası İle Olan İşbirliğini Artıracak

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Rektör Çalış’a yeni görevinde başarılar diledi. 
Ziyarette KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, sanayiciler olarak üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. 
KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, Rektör Çalış ile bu işbirliğini daha da artırarak, gerek Kayseri ve gerekse ülkenin gelişimi için önemli projeler gerçekleştirme amacında olduklarını söyledi. 

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise KAYSO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Göreve geldiği günden bu yana sürekli dillendirdikleri gibi üniversite-sanayi işbirliğini artırma, birlikte Ar-Ge projeleri üretme ve bu birliktelikten hem üniversitenin, hem de sanayicilerin faydalanmasına azami gayret göstereceklerini belirten Rektör Çalış, Türkiye’de ilk 10 araştırma üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi’ni daha üst seviyelere çıkarmak için çaba sarf edeceklerini ifade etti. 

Rektör Çalış, “Ülkemizin bilim ve teknolojide, sanayide, üretime, nitelikli üretime ihtiyacı var. Bunun sağlanmasında en büyük görev ise üniversitelere, sanayicilere ve üniversite-sanayi işbirliğine düşmektedir” diye konuştu. 

Ziyaretin ardından Rektör Çalış, KAYSO heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerErciyes ÜniversitesiProf. Dr. Mustafa ÇalışSanayi Odası BaşkanıMehmet Büyüksimitci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.