ERÜ Tıp Fakültesinde Devir Teslim Töreni  

Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney ile çok sayıda akademisyen ve hastane idarecisi katıldı.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış törende yaptığı konuşmada, 10 yıldır başhekimlik görevini başarıyla yürüten Prof. Dr. Kudret Doğru’ya teşekkür etti.

Rektör Çalış, “Kudret hocamız uzun yıllar başhekimlik görevini yürütmekteydi. Kendisi ile iki yıl kadar beraber çalıştım. Özellikle kurumunu düşünen, kurumu her zaman öncelikli tutan bir yönetim sergiledi. Çok deneyimli ve tecrübeli hocamız. Ben kendisiyle çok çalışmak istedim. Yorulduğunu söyledi. Bizde bu kararını anlayışla karşıladık. Bu kararı öğrendikten sonra istişareler yaptık. Kim en iyi şekilde bu görevi yapabilir diye. Sonrasında Ahmet Güney hocamıza bu göreve getirdik. Ben Kudret hocamıza verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özverili, vatansever ve öncelikle kurumunu düşünen bir yönetim sergiledi. Her zaman iyi niyetliydi” dedi.



Eski Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru ise görev yaptığı sürece beraber çalıştığı ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Güney’e yeni görevinde başarılar diledi.



Prof. Dr. Doğru, “İş deyince koşan, aş deyince geri duran insanlar, her zaman bu hastaneye hizmet vermiştir. Ben bu görevi yürütürken anabilim dalı öğretim üyelerimize, idareci arkadaşlarımıza, üst yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Bu kapsamda hastanelerimize katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Başhekimlik görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Güney de konuşmasında, kendisine verilen başhekimlik görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Başhekim Güney, ”Ben Kudret hocamla 2010 yılından beri çalışıyorum. O benim hem ağabeyim, hem de idarecimdi. Birlikte hastanede pek çok şey yaptık. Hocam özellikle hastanenin fiziki yapısının güçlendirilmesinde, bölümlerin ve servislerin yenilenmesinde çok önemli işlere imza attı. Kamu hastanelerinde ilk kez bu denli sağlık turizm uygulamasında kendisinin emeği büyük. Bu açıdan Erciyes Üniversitesi Hastanesini, diğer üniversite hastaneleri içerisinde bir adım öne çıkardığını düşünüyorum. Pek çok konuda kendi ismini ikinci plana bıraktı. Bundan sonra da tecrübelerinden faydalanmayı umuyoruz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, eski Başhekim Prof. Dr. Kudret Doğru ile Başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney’e çiçek takdim etti.