Erü ve Kayseri Üniversitesi Rektörleri Görevlerini Teslim Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ERÜ Rektörlüğüne, ERÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne ise Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa atandı.

ERÜ Rektörlük Binası’nda düzenlenen tören ile Çalış ve Karamustafa, görevlerini teslim aldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERÜ’yü Anadolu’nun incisi haline getirmek için çalışacaklarını söyledi.



Çalış, “Bugün itibariyle şahsıma Cumhurbaşkanımız tarafından Erciyes Üniversitesi rektörlüğü tevdi edilmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımıza bize güvendikleri için ve bu görevi bize layık gördükleri için teşekkür ederim. Bu süreçte manevi desteği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemiz Ankara’dan sonra İç Anadolu’nun en büyük üniversitesidir. Amacımız üniversitemizi dinamik bir hale getirmektir. Sivil toplum kuruluşları ve şehrimizin sanayi ve ticaret odalarıyla birliktelik içerisinde, geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Araştırma üniversitesini lafta değil de gerçekten çalışır hale getirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu bizim milli ve vatani görevimizdir. Kayseri içinde bu çok önemli. bu yüzden dinamik bir ekiple çalışmak istiyorum. Kendime çalışan bir ekip seçeceğim. Cumhurbaşkanımızın de dediği gibi, oturan değil çalışan ve herkesin önünü açacak bir ekip kurmaya çalışacağım. Kayseri’mizi ve üniversitemizi daha ileri aşamalara götürmek istiyoruz. Akademik personelimizle birlikte çalışacağız ama akademik personelimizden yayınlarla, patent çalışmalarıyla buna layık hocalar olmalarını istiyoruz. Öğrencilerimize gerekli intizamı göstereceğiz. ERÜ’yü İç Anadolu’nun incisi haline getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Güçlü ve büyük Türkiye’nin ortaya çıkması için akademik çalışmalar yapacağız”

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, “Cumhurbaşkanımızın Kayseri Üniversitesi rektörlüğünü bize tevdi etmesi, bu konuda bize güvenmesi bizi son derece onurlandırmıştır. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Erciyes Üniversitesi’nin bünyesinden çıkan Kayseri Üniversitesi Kayseri şehrinin ismine yakışır, şehirler bütünleşmiş, proje üreten, girişimci ruhu olan ve Kayseri’de yine girişimci bir ruhu olan üniversite olma yolunda ilerleyecektir. Şuandaki yapısına baktığımız zaman Erciyes Üniversitesi’nden ayrılan 11 meslek yüksekokulu, lisansüstü çalışmaların yapılabileceği bir enstitüsü, 4 fakültesi var. Her zaman güçlü ve büyük Türkiye’nin ortaya çıkması için Türkiye’nin bu coğrafyada ve dünyada daha da ileriye gitmesi için ciddi akademik çalışmaların yapıldığı, bu akademik çalışmaların sektörle ve iş dünyasıyla bütünleştiği bir üniversiteyi geliştireceğiz” dedi.

