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ERÜ’de Atatürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümünde Erciyes Üniversitesinde düzenlenen törenle anıldı. 

ERÜ’de Atatürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

Rektörlük binası Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine; Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Kayseri Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. 
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç ile Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’un, Atatürk heykeli önüne üniversitelerinin çelenklerini bırakmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu ve ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Korosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. 
 

İHA

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