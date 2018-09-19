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ERÜ’de Öztürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

Geçtiğimiz yıl vefat eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk için anma etkinliği düzenlendi.

ERÜ’de Öztürk’ü Anma Töreni Düzenlendi

ERÜ Tıp Fakültesi Dönem 3 Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Özel Dünyam Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Bedir, Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yakınları ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün ülkesine hizmet eden, vatansever ve millet aşığı bir hekim olduğunu belirtti.

Dekan Poyrazoğlu, "Yusuf Öztürk hocamız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının kurucusu, geliştiricisi ve bugünlere gelmesini sağlayan önemli bir akademisyendi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na büyük emek verdi. Kendisini rahmetle anıyoruz" dedi.
Dekan Poyrazoğlu'nun açılış konuşmasının ardından "Prof. Dr. Yusuf Öztürk Paneli" gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Zafer Öztek'in oturum başkanlığında düzenlenen panelde Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yakınları ve çalışma arkadaşları, Prof. Dr. Öztürk'ü anlattı.
 
Haber: Gülcan Deniz

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