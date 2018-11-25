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ERÜ’den '24 Kasım Öğretmenler Günü' İçin Özel Spot

Kayseri’de Vali, Rektörler ve İl Milli Eğitim Müdürü, Öğretmenler Günü kutlaması için kamera karşısına geçti.

Kayseri’de Vali, üniversite Rektörleri ve İl Milli Eğitim Müdürü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için kamera karşısına geçti. Erciyes Üniversitesinde Öğretmenler Günü için hazırlanan özel spotta, protokol, bu anlamlı günlerinde öğretmenleri tebrik etti. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Kampüs TV stüdyolarında hazırlanan özel spotta Vali Şehmus Günaydın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yer aldı. 1 dakika 20 saniyelik özel spot görüntüde; vali, üniversite rektörleri ve il milli eğitim müdürü, eğitim ve öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti.
Vali Şehmus Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü özel spotunda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlatarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı ve şehit öğretmenlere ise Allah’tan rahmet diledi.

İHA

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