ERÜ’den haberimize cevap

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erciyes Üniversitesi bölgemiz ve Kayseri’mizin medarı iftiharıdır. Pek çok konuda olduğu gibi Kovid pandemisinde de ön planda yer almıştır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde henüz olgu yok iken, 5 Şubat’ta hastane pandemi kurulumuz toplanarak alınacak önlemleri, vaka yönetimini ve bilgilendirmeleri karara bağlamıştır. 7 Şubat’ta ise “Yeni Korona Virüs: Yeni Bir Tehdit” konulu konferans düzenlenerek farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. 11 Martta Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilmiş ve ülkemizde de ilk vaka bildirilmiştir.
Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile hastane pandemi kurulumuzca; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yaklaşık olarak üç bin beş yüz personelin görev yapmakta olduğu göz önüne alınarak kısıtlı zaman aralığında bir araya gelerek yemek yemelerinin kontaminasyon açısından risk oluşturduğu “17 Mart’tan itibaren personelin toplu olarak bir araya gelmesini engellemek amacıyla kumanya dağıtımına geçilmesi” kararı almıştır. Bu tarihten itibaren hastane personeline tek kullanımlık tabldotlar içerisinde, biri et ürünü olmak üzere en az üç çeşit yemek ile birlikte içecek ve/veya meyve dağıtımı yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri kendi yemeklerini kendi personeli ve kendi imkanları ile hazırlamaktadır. Üniversitemize yemek kalitesi ile ilgili daha önce pek çok memnuniyet bildirilmiştir. Pandemi dolayısı ile eski şartlarda yemek dağıtımının yapılamamasını da anlayışla karşılanmasını bekliyoruz.
Gazetede yer alan “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli asistan doktorların performans ödemelerinin yapılmaması ve hatta bu ödemelerin polikliniklere uğramayan hocalara yapıldığı da iddia ediliyor” haberde öğretim üyelerine ödeme yapılıp asistanlara ödeme yapılmamış gibi bir anlam çıkmaktadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri diğer pek çok üniversite hastanesine benzer şekilde henüz hiçbir personeline ek ödeme (performans) yapmamıştır. Ancak Personel Bilgi Sistemi (PEYOSİS) üzerinden ek ödeme hazırlıklarını başlatmış ve bunu tüm personeli ile paylaşmıştır. Süreç henüz kesinleşmemiş ve 4 Mayıs pazartesi günü mesai bitimine kadar da itirazlar alınmaya devam edecektir. Bu süre sonunda itirazlar tek tek incelenecek ve süreç tamamlandıktan sonra performans ödemeleri yapılabilecektir. Hastane yönetimimiz kanunların belirlediği ve izin verdiği şartlar içerisinde asistanlar da dâhil tüm personeline adaleti göz önünde bulundurarak çalışma yeri ve süresini dikkate alacak şekilde ödeme yapmaktadır.
Pandemi süresi içerisinde hastanemizde Kovid’li hasta tedavilerinin yapıldığı birimler dışında hasta yoğunluğunda ciddi azalma meydana gelmiş randevulu hastalar dışında da hasta kabulü yapılmamıştır. Bulaş riskini azaltmak amacıyla tüm hastane personeli için (asistan doktorlar da dâhil) esnek çalışma sistemine geçilmiştir. Otoparkların boş olmasının nedeni budur. Hastanemizin hiçbir biriminde (Hastane İdaresi ve Enfeksiyon Hastalıkları hariç) asistanların çok aktif olmasını gerektirecek yoğunluk yaşanmamıştır.”
Ülkemizde ilk vakanın bildirilmesi ile hastane pandemi kurulumuzca; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde yaklaşık olarak üç bin beş yüz personelin görev yapmakta olduğu göz önüne alınarak kısıtlı zaman aralığında bir araya gelerek yemek yemelerinin kontaminasyon açısından risk oluşturduğu “17 Mart’tan itibaren personelin toplu olarak bir araya gelmesini engellemek amacıyla kumanya dağıtımına geçilmesi” kararı almıştır. Bu tarihten itibaren hastane personeline tek kullanımlık tabldotlar içerisinde, biri et ürünü olmak üzere en az üç çeşit yemek ile birlikte içecek ve/veya meyve dağıtımı yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri kendi yemeklerini kendi personeli ve kendi imkanları ile hazırlamaktadır. Üniversitemize yemek kalitesi ile ilgili daha önce pek çok memnuniyet bildirilmiştir. Pandemi dolayısı ile eski şartlarda yemek dağıtımının yapılamamasını da anlayışla karşılanmasını bekliyoruz.
Gazetede yer alan “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli asistan doktorların performans ödemelerinin yapılmaması ve hatta bu ödemelerin polikliniklere uğramayan hocalara yapıldığı da iddia ediliyor” haberde öğretim üyelerine ödeme yapılıp asistanlara ödeme yapılmamış gibi bir anlam çıkmaktadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri diğer pek çok üniversite hastanesine benzer şekilde henüz hiçbir personeline ek ödeme (performans) yapmamıştır. Ancak Personel Bilgi Sistemi (PEYOSİS) üzerinden ek ödeme hazırlıklarını başlatmış ve bunu tüm personeli ile paylaşmıştır. Süreç henüz kesinleşmemiş ve 4 Mayıs pazartesi günü mesai bitimine kadar da itirazlar alınmaya devam edecektir. Bu süre sonunda itirazlar tek tek incelenecek ve süreç tamamlandıktan sonra performans ödemeleri yapılabilecektir. Hastane yönetimimiz kanunların belirlediği ve izin verdiği şartlar içerisinde asistanlar da dâhil tüm personeline adaleti göz önünde bulundurarak çalışma yeri ve süresini dikkate alacak şekilde ödeme yapmaktadır.
Pandemi süresi içerisinde hastanemizde Kovid’li hasta tedavilerinin yapıldığı birimler dışında hasta yoğunluğunda ciddi azalma meydana gelmiş randevulu hastalar dışında da hasta kabulü yapılmamıştır. Bulaş riskini azaltmak amacıyla tüm hastane personeli için (asistan doktorlar da dâhil) esnek çalışma sistemine geçilmiştir. Otoparkların boş olmasının nedeni budur. Hastanemizin hiçbir biriminde (Hastane İdaresi ve Enfeksiyon Hastalıkları hariç) asistanların çok aktif olmasını gerektirecek yoğunluk yaşanmamıştır.”