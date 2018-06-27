ERÜ’YE ÇOK ÖNEMLİ CİHAZ DESTEĞİ

Erciyes Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik A Toplantı Salonu’nda düzenlenen bağış törenine Rektör Prof. Dr. Muhammet Güveni Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Hastaneler Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kula, Türkiye Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, Vakıf Müdiresi Sema Uslu ile akademisyenler katıldı

Plastik, Rekonstrüktif ve estetik cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Günay ve Ortapedi ve Travmatoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yıldırım Türk cihaz teslim töreninde yaptıkları konuşmalarında Türkiye Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’na teşekkür ettiler.

BaşhekimYardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çalış ’da konuşmasında mikro cerrahinin önümüzdeki yıllarda tıp alanında önemli gelişmelere yardımcı olacağını söyledi.

Türkiye Rekonstrüktif Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ise Estetik Cerrahi Anabilim Dallarına her zaman katkı sağlayamaya devam edeceklerini belirtti.

Prof. Dr. Özkan, “ Vakfımız yapmış oluğu bu faaliyetlere arttırarak devam edecek. Çünkü vakfın tüzüğünde ana amaç şöyle yazıyor Türkiye’nin neresinde olursak kim tarafından yapılırsa yapılsın mikro cerrahi ile ilgili her uygulamaya destek verir, yardım eder, arkasında dururuz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven de konuşmasında vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Rektör Güven, “Biraz önce vakfın amacından bahsederken gerçekten çok duygulandım. Böyle bir amaçla tamamen hiçbir beklentisi olmadan ve sadece çalışan işçilere yönelik bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Biraz önce Galip hocanın da bahsettiği gibi Erciyes üniversitesi Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden birisi. Anadolu’da tek araştırma üniversitesidir. Kayseri de bir sanayi şehri dolayısıyla böyle bir araştırma üniversitesinde sizin de belirtiğiniz gibi akademik bir cihazın yeri tamda burası. Arkadaşlarımız büyük ir öz veriyle bu mikro cerrahiyi sürdürüyorlar. Tabi bu mikro cerrahi cihazla daha da güzel şeyler başaracaklar tabi onlara büyük bir sorumlulukta yüklendi. Akademik bir cihaz varsa, akademik çalışmalarda vardır. Ben buraya kadar zahmet ettiğiniz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Erciyes üniversitesi bir hayırsever üniversitesidir. Ve 40.yaşını kutlamaktadır. 40 yaş diğer üniversiteler içinde genç bir üniversite olabilir ancak gerek yurtiçinde gerek yurtdışında birçok başarı elde etmiştir. Bu başarıların büyük etkisi bizi hem bina acısından, hem araç gereç açısından destek veren hayırseverler tarafındandır. Onlara ve sizlere, bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 170 bin dolar değerindeki cihazın rektör Güven ve Prof. Dr. Özkan arasında Cihaz teslim tutanağı imzalandı.

Tören, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven’in, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ve Vakıf Müdiresi Sema Uslu’ya plaket takdiminin ardından sona erdi.

