ESAT KABAKLI RAMAZAN SOKAĞI'NDA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurşunlu Otoparkı ve Mimarsinan Parkı’nda kurulan Ramazan Sokağı’nın ikinci gününe Ünlü Besteci ve Yorumcu Esat Kabaklı katıldı. Programı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de izledi.

Ramazan Sokağı’na katılan Esat Kabaklı, Kayserililerin mübarek Ramazan ayını tebrik etti ve “Umarım ki bu ramazan İslam dünyasına huzur ve sevgi getirsin” ifadelerini kullandı. Esat Kabaklı, Filistin’de yaşanan acı nedeniyle kahramanlık türkülerimizi ve marşlarımızı seslendirdi. İzleyiciler de coşkulu bir şekilde bu eserlere eşlik etti.

Ramazan Sokağı’ndaki Esat Kabaklı’nın programını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti. Başkan Çelik, “Bil Oğlum” adlı esere vatandaşlarla birlikte eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, program sonunda Esat Kabaklı’ya teşekkür ederek çiçek verdi. Kayseri’nin milli ve manevi değerlerine bağlı bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Çelik, bunu kahramanlık türkülerine coşkulu bir şekilde eşlik ederek gösterdiğini söyledi. Belediyeler olarak alt ve üst yapı yatırımlarını en iyi şekilde yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “Bunların dışında bir başka görevimiz de insana yatırım. Bu nedenle sosyal ve kültürel etkinlikler yapıyoruz” dedi. Başkan Mustafa Çelik, “Rabbim İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşını dindirsin” ifadelerini de kullandı.

İHA