ESDER Genel Başkanı Kayseri Şubesini ziyaret etti ESDER (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin Esder Kayseri Şubesinin yeni bürosuna hayırlı olsuna ziyarette bulundu.

Kayseri’nin ahiliğin ve ticaretin başkenti olduğunu belirten Esder Başkanı Çelikus, Kayseri’nin ahilik kuralını en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan şehir olduğunu söyledi. Başkan Çelikus ziyarette, “Gerçekten çalışkan bir şehir ve dayanışma ruhunun hala her şeye rağmen devam ettiği bir şehir. Kapitalizmin acımasız çarklarına direnen teslim olmak istemeyen bununla mücadele eden bir şehir olan Kayseri bizim için en önemli şubemizdir. Kayseri Şubesi Başkanı Sayın Kemal Erçalık esnaf ve sanatkarların sesi olmuştur. 40 üyeyle devir aldığı ESDER’İ şuan da bin .200 üyeye çıkarmıştır. Bu anlamda başkanımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.