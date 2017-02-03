banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ESDER Genel Başkanı Kayseri Şubesini ziyaret etti

ESDER (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği) Genel Başkanı Mahmut Çelikus ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin Esder Kayseri Şubesinin yeni bürosuna hayırlı olsuna ziyarette bulundu.

ESDER Genel Başkanı Kayseri Şubesini ziyaret etti
Kayseri’nin ahiliğin ve ticaretin başkenti olduğunu belirten Esder Başkanı Çelikus, Kayseri’nin ahilik kuralını en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan şehir olduğunu söyledi. Başkan Çelikus ziyarette, “Gerçekten çalışkan bir şehir ve dayanışma ruhunun hala her şeye rağmen devam ettiği bir şehir. Kapitalizmin acımasız çarklarına direnen teslim olmak istemeyen bununla mücadele eden bir şehir olan Kayseri bizim için en önemli şubemizdir. Kayseri Şubesi Başkanı Sayın Kemal Erçalık esnaf ve sanatkarların sesi olmuştur. 40 üyeyle devir aldığı ESDER’İ şuan da bin .200 üyeye çıkarmıştır. Bu anlamda başkanımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.