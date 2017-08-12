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ESDER’den Mustafa Yalçın’a ziyaret

Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Kayseri Şubesi, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

ESDER’den Mustafa Yalçın’a ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başarılı işlere imza atan ve son olarak Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atanan Mustafa Yalçın’a ziyaretler devam ediyor. Kayseri’de görev yaptığı dönemde esnaf ve sanatkarlara sunduğu katkılardan dolayı kendisini unutmayan ESDER yönetim kurulu üyeleri Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Kayseri esnafının selamlarını iletti
Başkan Erçalık, Kayserili esnaf ve sanatkarların selamını Yalçın’a ileterek başarılarının devamını diledi.
Van’ın çok güzel bir kent olduğunu söyleyen Yalçın “Caddelerde mutlu insanlar gördüm. Terörün bitmesi Van’ı ve esnafı mutlu, umutlu yapmış. Kentin her noktasında yapılan yatırımlar kendini gösteriyor. İnşallah bu huzur güven ortamı ve yatırımlar hep böyle devam eder” dedi.
ESDER’in kendilerini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, Yönetim Kurulu Başkanı Erçalık’a ve üyelere Van’da yapılan yatırımları ve projeleri anlattı.
Ziyaretin ardından ESDER yönetim kurulu, Genel Sekreter Mustafa Yalçın’a teşekkür plaketi verdi.
Kurum Haberi
 
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