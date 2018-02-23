Eski biletler için son gün 28 Şubat

Ulaşım A.Ş. , vatandaşlara eski fiyatlı biletleri bir an önce ellerinden çıkarmaları için çağrıda bulundu.

Ulaşım A.Ş.’nin web sitesinden yaptığı duyuruda “Toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan 1,85 TL ve 2,5 TL’lik eski fiyat tarifesine sahip manyetik kağıt biletler 28.02.2018 tarihine kadar kullanmaları önemle rica olunur. Bu tarihten itibaren biletler geçersiz olmakla birlikte herhangi bir iade ya da değişim yapılmayacaktır.” denildi.



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