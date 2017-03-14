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Eski sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu 22 gözaltı

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, örgütün haberleşme ağı olan bylock programını kullanan 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonda 27 kişiden 22'si yakalanırken, diğer şahısların yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. 

Eski sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu 22 gözaltı
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı'nda çalışanları ve ihraç edilen FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen gözaltı kararı sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı ve 22 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
İHA
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