Eski sağlık çalışanlarına FETÖ operasyonu 22 gözaltı

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, tarafından İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri ve Halk Sağlığı'nda çalışanları ve ihraç edilen FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı haberleşme programı Bylock'u kullandıkları belirlenen 27 şahıs hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.



Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen gözaltı kararı sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı ve 22 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

İHA