Eski valilerimiz Kayseri’ye geliyor Kayseri Dostluk Kulübü tarafından yarın düzenlenecek “Dostluk, Birlik ve Beraberlik Gecesi”ne Kayseri eski Valileri Nihat Canpolat ve Mevlüt Bilici de katılacak.

Kayseri Dostluk Kulübü, yaşanan olumsuz gelişmeler, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve bölgesel istikrarsızlığa, düzenlediği moral ve dayanışma gecesiyle anlamlı bir mesaj verecek. Siyaset, iş ve sanat dünyası ile bürokrasiyi bir araya getirerek birlik görüntüsü sergileyecek.



Kayseri Dostluk Kulübü tarafından düzenlenecek “Dostluk, Birlik ve Beraberlik Gecesi” Cumartesi akşamı Ommer Otel’de gerçekleştirilecek. Geceye Kayseri eski Valilileri Nihat Canpolat ve Mevlüt Bilici’nin yanısıra Kayseri’den çok sayıda kurum yöneticisi de katılacak. Sanatçı Gülcan Altan, Yazar Erol Gergin, Şair Ayşe Akpınar ile genç solist Özgül Bolat’ın da küçük birer dinleti sunacağı gecenin teması, ‘Birlikte güçlüyüz’ olacak.



Kayseri Dostluk Kulübü Başkanı Şirvan Azgıt, Dostluk Kulüplerinin Türkiye’nin her ilinde örgütlenen sivil toplum kuruluşları olduğunu ve üyelerini, hangi alanda olursa olsun işini en iyi yapanlardan seçtiğini belirterek, şunları söyledi;



“Ülkece birliğe, beraberliğe, morale, toplumsal dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde, hiçbir siyasi kaygısı olmayan ülkenin ve toplumun gelişmesini kendisine ilke edinen Dostluk Kulüpleri de illerde düzenledikleri sosyal etkinliklerde dayanışma ruhunun gelişmesine katkıda bulunuyor. Kayseri Dostluk Kulübü olarak, biz de birlik, beraberlik ve dostluk temalı bir etkinlik planladık. Gecemize Kayseri eski Valileri Nihat Canpolat ve Mevlüt Bilici’nin yanı sıra, çeşitli illerden misafirler de katılacak. Valimiz, Büyükşehir Belediyesi Başkanımız, İlçe belediye başkanlarımız, Siyasi Partilerimizin il yöneticileri, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası, OSB, Baro, SMMMO ve Eğitim Bir-Sen başkanımız ile İl Kültür ve Turizm müdürümüz katılım bildiriminde bulundular. Gecede ayrıca, Sanatçı Gülcan Altan, Yazar Erol Gergin, Şair Ayşe Akpınar ile genç solist Özgül Bolat da birer kısa sunum yapacak.”



Şirvan Azgıt, düzenlenen geceye, Kayseri milletvekilleri başta olmak üzere, parti farkı gözetmeksizin bazı siyasilerin de davet edildiğini belirterek, “Amacımız farklı renkleri, düşünceleri bir araya getirerek, bizi bölmeye çalışanlara en anlamlı birlik fotoğrafını Kayseri’den vermektir. Bu anlamda ulaşamadığımız sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerini de gecemize bekliyoruz” diye konuştu.



Kurum Haberi

