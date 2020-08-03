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Et çekimi yapan işletmelere sıkı denetim yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından et çekimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Et çekimi yapan işletmelere sıkı denetim yapıldı

Kurban Bayramı'nda uygun olmayan şartlarda et çekimi yapan ve gıda işletmesi olmadığı halde et çekimi yapan şahıslar ve faaliyet alanının dışına çıkarak et çekimi yapan işletmelere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sevk ve idaresiyle 16 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan denetimler devam ediyor. İzinsiz ve vasıfsız olarak et çekimi yapan işletme ve şahıslara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 13 bin 934 TL'ye kadar idari yaptırımlar uygulanıyor, et çekimi ve sucuk dolum işlemlerinden de men ediliyor.

Faaliyet konusu itibariyle et çekmeye izin verilen ve asgari teknik ve hijyenik şartları sağlayarak çalışan işletmeler faaliyetlerine devam ederken, diğer işletmelere bayram suresince idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. İl Müdürlüğünde bayram boyunca tüm ilçelerde nöbetçi ekiplerle vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.
 

İHA

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