Etiyopya Heyetinden Vali Kamçı’ya Ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte gelen konuğunu makamda ağırlayan Vali Kamçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Duresso ve beraberindeki heyeti Kayseri’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kayseri’nin sanayisi ve ticaretiyle gelişen bir il olduğunu vurgulayan Vali Kamçı, Kayseri’nin bu anlamda dünyaya açılan bir il olduğunu ifade etti.

Afrika ülkelerinin hem ülke hem de Kayseri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Afrika ülkelerinden olan Etiyopya’da bizim için önemli bir ülke. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst seviyelere çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda en büyük görev ticaret erbabı organize sanayi bölgelerimize düşüyor. Sanayicilerimiz her gün yeni gelişmelere imza atıyorlar. Etiyopya ile olan ilişkileri daha üst seviyelere çıkaracaklarından eminim.”



Oromia Bölgesi Başkan Yardımcısı AddisuLegasDuresso yaptığı konuşmada, Etiyopya ile Türkiye’nin karşılıklı çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, “Hâlihazırda da Etiyopya’da Türkiye’nin yatırım bölgelerinden birisi. Kayseri, sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da çok büyük bir şehir. Ayrıca dün de Kapadokya’yı ziyaret ettik. Oranında muhteşem bir doğası ve güzelliği var. Etiyopya bildiğiniz gibi hızla büyüyen bir ekonomiye sahip. Pek çok anlamda her şeye yeni başlıyoruz. Kayseri OSB’ye yaptığımız ziyarette fabrikaları ziyaret ederek önemli tecrübeler edindik. Kayseri bizim için çok güzel bir model. Gönül ister ki bu modeli ülkemize uygulayabilelim.” dedi.

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Ziyaretin sonunda Vali Kamçı, Oromia Bölgesi Başkan Yardımcısı AddisuLegasDuresso ve beraberindeki heyet günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

