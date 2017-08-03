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Etiyopyalı Redeat Müslüman oldu

Etiyopyalı Redeat Gırma Müslüman olarak Rabia adını aldı.

Etiyopyalı Redeat Müslüman oldu

4 yıl önce kablo fabrikasında işçi olarak çalışmak için Etiyopya’ya giden Gökhan Deliktaş, burada bir arkadaş ortamında Hristiyan olan Redeat Gırma ile tanıştı. Çift, 3 buçuk yıl arkadaşlık yaptıktan sonra evlenmeye karar verdi. Etiyopyalı 23 yaşındaki Hristiyan Redeat, evlenmek için geldiği Kayseri’de Müslüman olma kararı aldı.

Müslümanlığı seçerek Rabia ismini alan genç kadının ihtida töreni, Kayseri İl Müftülüğünde gerçekleştirildi. Dualarla başlayan törende, Rabia Deliktaş, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in dediklerini tekrarladı ve kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Rabia’nın ihtida belgesini imzalayan İl Müftüsü Şahin, “Sen de artık bizim din kardeşimiz olsun. Sana vesile olanlardan Allah razı olsun ve Müslümanlığın hayırlı olsun” dedi.

“Elhamdülillah Müslüman oldum, çok mutluyum”
Rabia’nın eşi Gökhan Deliktaş ise, eşinin herhangi bir baskı altında kalmadan kendi arzusu ile Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Gökhan Deliktaş, iki hafta sonra yapılacak olan düğünlerine herkesi davet ederken; Rabia Deliktaş ise, “Elhamdülillah Müslüman oldum, çok mutluyum” dedi.
İHA

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ETİYOPYAMüslüman
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