Evde kalanlar için uzaktan spor etkinliği planlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs tehdidinin önlenmesi için devletimizin tüm kurumlarının gayret gösterdiğini ve yerel yönetimlerin de bu çalışmalara azami destek verdiğini belirtti. Devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bu tedbirlere uyulması için yapılan çalışmaların sonuç verdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Virüsün en yavaş ilerlediği ülkelerin başında Türkiye’nin bulunması bir tesadüf değil, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının fedakarca çalışmaları ve milletimizin bu çalışmalara verdiği destek sayesindedir” dedi.

Koronavirüs salgınının önlenmesi için yerel yönetimler olarak da elbirliği ile çalıştıklarını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptıkları çalışmalara ve aldıkları önlemlere bir yenisini daha ekleyerek kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için evlerinde kalan vatandaşlara spor yapma imkanı hazırladıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.’nin “Evinde Hareket Var” sloganıyla sabah ve akşam sporu yaptıracağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Evlerindeki hemşehrilerimiz Spor A.Ş.’mizin eğitmenleri eşliğinde günde iki seans spor yapma imkanı bulacaklar. Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan uzaktan spor imkanı Spor A.Ş.’mizin facebook ve ınstagram hesapları üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık yarım saat sürecek olan seanslar 26 Mart itibarıyla sabah saat 10.00-11.00, akşam ise 18.00-19.00 arası yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı beden ve ruh sağlığı için çok önemli olan spor etkinliğine katılmaya davet ediyorum” dedi.



Haber: Şura Gögebakan