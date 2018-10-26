EWE AZERİLERE SATILIYOR Son 10 yıldır Türkiye’ye yatırım yapan Azerbaycan’ın en büyük ve dünyanın da sayılı petrol ve doğal gaz şirketi olan SOCAR GROUP’un Kayserigaz’ı satın almak için bir süredir Alman EWE şirketi ile görüştüğü öğrenildi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:50