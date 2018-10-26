EWE AZERİLERE SATILIYOR

TÜRKİYE’YE 19 MİLYAR DOLAR
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov,”Bugüne kadar Türkiye’de dev projelere imza attık. Bundan sonra da Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerini geliştirmek için durmadan çalışacağız” dedi. Gahramanov 10 yıldır Türkiye’ye 14.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve bunun 19 milyar dolara ulaşacağını söyledi.
SATIŞ BİR AYA TAMAM GİBİ
Edinilen bilgiye göre, Alman şirketi EWE’nin sahip olduğu Kayserigaz şirketi ile SOCAR GROUP arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Satış konusunda tüm ayrıntılar görüşüldükten sonra en geç bir ay içinde devir işlemlerinin tamamlanabileceği belirtildi. Kayserigaz’ın devir ve satış işlemleri EPDK ve ilgili bakanlıklar tarafından da onaylandıktan sonra satış kesinlik kazanmış olacak.
SOCAR GROUP KİMDİR ?
SOCAR Group yüzde yüz Azerbaycan Şirketi olmakla beraber dünyanın da en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olarak biliniyor. Türkiye’de 10 yıldır yatırım yapan SOCAR Group bünyesinde Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor, TANAP Doğal Gaz Boru hattı projesinin bin 850 km lik bölümünü bu şirket yapıyor. Ayrıca bünyesindeki PETKİM’in yıllık 3.6 milyon ton üretim kapasitesi var. SOCAR’ın Aliağa’daki arazisi Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.
SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov,”Bugüne kadar Türkiye’de dev projelere imza attık. Bundan sonra da Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerini geliştirmek için durmadan çalışacağız” dedi. Gahramanov 10 yıldır Türkiye’ye 14.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve bunun 19 milyar dolara ulaşacağını söyledi.
SATIŞ BİR AYA TAMAM GİBİ
Edinilen bilgiye göre, Alman şirketi EWE’nin sahip olduğu Kayserigaz şirketi ile SOCAR GROUP arasındaki görüşmeler son aşamaya geldi. Satış konusunda tüm ayrıntılar görüşüldükten sonra en geç bir ay içinde devir işlemlerinin tamamlanabileceği belirtildi. Kayserigaz’ın devir ve satış işlemleri EPDK ve ilgili bakanlıklar tarafından da onaylandıktan sonra satış kesinlik kazanmış olacak.
SOCAR GROUP KİMDİR ?
SOCAR Group yüzde yüz Azerbaycan Şirketi olmakla beraber dünyanın da en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olarak biliniyor. Türkiye’de 10 yıldır yatırım yapan SOCAR Group bünyesinde Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi çalışıyor, TANAP Doğal Gaz Boru hattı projesinin bin 850 km lik bölümünü bu şirket yapıyor. Ayrıca bünyesindeki PETKİM’in yıllık 3.6 milyon ton üretim kapasitesi var. SOCAR’ın Aliağa’daki arazisi Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy