FABRİKA BİNALARI KİRALIK MI? Organize Sanayi Bölgesi’nde 6’ncı caddenin üstünde 2 parsele yapılan ve Ahmet Hilmi Kürtüncü ile Ali İhsan Kürtüncü’ye ait olan 7 fabrika binasının akıbeti merak konusu oldu. Kürtüncü’nün daha önce de fabrika binalarını kiraya vermesinden dolayı, sanayiciler bu yerlerin de kiralanacağını söylüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:52