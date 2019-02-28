FABRİKA BİNALARI KİRALIK MI?

BİNALAR YA KİRALIK YA DA!
OSB Başkan adayı da olan Ahmet Hilmi Kürtüncü ile kardeşi Ali İhsan Kürtüncü’ye ait olduğu bilinen OSB’de 6’ncı caddede bulunan arsalar üzerinde fabrika binası ya da depo olarak kullanılabilecek kadar büyük yapılan inşaatların bittikten sonra ne yapılacağı konusunda farklı iddialar konuşuluyor.
KİRADA FABRİKA BİNASI VAR
Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün halen kirada fabrika binası olduğu için OSB Müdürlüğü’nden alınan 2 parsel üzerine bina yapıp fabrika olarak kiraya verileceği iddiası ağırlık kazanırken, burayı merkez yapıp idaresi binası da dahil olmak üzere, bütün işlerini buraya toplayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor. OSB Başkan adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün OSB 6’ncı cadde üzerinde henüz inşaat halinde olan 7 büyük binanın akıbeti ile ilgili ne düşündüğü ise öğrenilemedi.
YİNE KİRALARSA TEPKİ ÇEKER
OSB’de ciddi manada fabrika yapılacak arsa sıkıntısı yaşanırken öncesinde fabrika yapma taahhüdüyle alınmış olan arsaların üzerine fabrika binası yapıp buraların kiraya verilmesi yöntemi tepki çekerken, özellikle Başkan adayı olan bir kişinin bu yollara hiç tevessül etmemesi gerektiği belirtiliyor.
OSB Başkan adayı da olan Ahmet Hilmi Kürtüncü ile kardeşi Ali İhsan Kürtüncü’ye ait olduğu bilinen OSB’de 6’ncı caddede bulunan arsalar üzerinde fabrika binası ya da depo olarak kullanılabilecek kadar büyük yapılan inşaatların bittikten sonra ne yapılacağı konusunda farklı iddialar konuşuluyor.
KİRADA FABRİKA BİNASI VAR
Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün halen kirada fabrika binası olduğu için OSB Müdürlüğü’nden alınan 2 parsel üzerine bina yapıp fabrika olarak kiraya verileceği iddiası ağırlık kazanırken, burayı merkez yapıp idaresi binası da dahil olmak üzere, bütün işlerini buraya toplayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor. OSB Başkan adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün OSB 6’ncı cadde üzerinde henüz inşaat halinde olan 7 büyük binanın akıbeti ile ilgili ne düşündüğü ise öğrenilemedi.
YİNE KİRALARSA TEPKİ ÇEKER
OSB’de ciddi manada fabrika yapılacak arsa sıkıntısı yaşanırken öncesinde fabrika yapma taahhüdüyle alınmış olan arsaların üzerine fabrika binası yapıp buraların kiraya verilmesi yöntemi tepki çekerken, özellikle Başkan adayı olan bir kişinin bu yollara hiç tevessül etmemesi gerektiği belirtiliyor.
İlter SAĞIRSOY