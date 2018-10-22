Fatura Tahsilatı Uyarısı

Kayserigaz, abonelerinin işlemlerini kolaylaştırmak adına onlardan gelen talepleri göz önünde bulundurarak çalışmalarına yön veriyor. Aboneler Kayseri’de 69 adet PTT Ödeme Noktası, 55 adet Akıllı Vezne, 5 adet Pratik İşlem Ödeme Noktası ve 24 adet anlaşmalı bankadan fatura tahsilatını gerçekleştirebiliyor.



Kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan doğalgaz tüketimi sonrasında abonelerini uyaran Kayserigaz, tahakkuk ettirilen faturaların ödemelerini yaparken, izinsiz fatura tahsilatı yapan işyerlerine dikkat etmelerini ve bu işyerlerini kullanmamaları konusunda abonelerini bilgilendiriyor.



Kayserigaz Tahsilat Yöneticisi Yaşar Benli yaptığı açıklamada “Kayserigaz, fatura tahsilatları sadece www.kayserigaz.com.tr/tahsilat adresinde belirtilen PTT Ödeme Noktaları, Akıllı Vezneler, Anlaşmalı Bankalar ve Pratik İşlem Ödeme Merkezleri’nden gerçekleştirilmektedir. Abonelerin sorun yaşamamaları için Kayserigaz’ın resmi sitesinde de belirtilen tahsilat aracı kurumları ve noktaları dışında ödeme yapmamaları gerekmektedir. İzinsiz ve yetkisiz noktalardan yapılan ödemelerde Kayserigaz’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Abonelerimiz Kayserigaz’ın web sitesinden fatura sorgulama ve tahsilat işlemlerini TC Kimlik numaralarını kullanarak başka bir belgeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla yapabilirler’’ dedi ve ayrıca abonelerin e-devlet üzerinden de TC kimlik numarası ile faturalarını sorgulayabileceklerini belirtti.

